İYİ Parti'yi kurşunlayan 'şüpheli' Melikşah E. adliyeye sevk edildi

AA'nın aktardığına göre, Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melikşah E'nin gözaltına alınmıştı.Melikşah E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Saldırının ardından partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında kendisine yönelik söylediği "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine işaret ederek "Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey" ifadelerini kullanmıştı.Millet İttifakı liderleri, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınayarak İYİ Parti ve Meral Akşener'e destek mesajı yayımladı.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu silahlı saldırının düzenlendiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulunmuştu.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.AKP Sözcüsü Ömer Çelik, olaya ilişkin "Sn Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır" dedi. Çelik, "İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz" diye konuştu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır" açıklamasını yapmıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya ilişkin "İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" demişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın saldırı olmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.