İyice kendini kaptırdı: Eşek gibi tanıyacaksınız!

Perinçek Ulusal Kanal'daki 'Çıkış Yolu' programında yaptığı konuşmada Taliban'a verdiği desteği sürdürdü.







Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından 'Eşek gibi tanınacağını' söyleyen Perinçek, "Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin'i Amerika 1971'e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan'ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum" dedi.





Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin 'Taliban yönetimini tanıyoruz' bildirisine de destek veren Perinçek, bildiriyi eleştiren CHP Kadın Kolları'na da tepki gösterdi. Perinçek "Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan'ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan'ı eşek gibi tanıyacak" diye konuştu.





Perinçek, Türkiye'nin de Taliban'ı resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek "Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan'ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın" dedi.

