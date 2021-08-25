Samanyolu Haber /Gündem / İyice kendini kaptırdı: Eşek gibi tanıyacaksınız! /25 Ağustos 2021 15:41

İyice kendini kaptırdı: Eşek gibi tanıyacaksınız!

Taliban'ı Atatürk'e benzetmesiyle gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tüm dünyanın Taliban yönetimini 'eşek' gibi tanıyacağını söyledi.

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Perinçek Ulusal Kanal'daki 'Çıkış Yolu' programında yaptığı konuşmada Taliban'a verdiği desteği sürdürdü.

Taliban yönetiminin, özellikle ABD tarafından 'Eşek gibi tanınacağını' söyleyen Perinçek, "Herkes Taliban yönetimini tanır. Çin'i Amerika 1971'e kadar tanımayacağım dedi, eşek gibi tanıdı. Bunu, Afganistan'ı da eşek gibi tanıyacak. Eşek kavramını bilerek, altını çizerek, seve seve, düşünerek seçiyorum" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin 'Taliban yönetimini tanıyoruz' bildirisine de destek veren Perinçek, bildiriyi eleştiren CHP Kadın Kolları'na da tepki gösterdi. Perinçek "Anti emperyalist, halkçı ve Atatürk devrimciliğine yakışır bir bildiri. Mor kadın örgütleri Afganistan'ın kurtuluş savaşına çamur atan bildiriler yayınladılar. Sen kimsin? İstediğin kadar tanıma. Senin efendin olan ABD, Almanya ve Fransa, Afganistan'ı eşek gibi tanıyacak" diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin de Taliban'ı resmi olarak tanıması gerektiğini belirterek "Bakın ben hükümete şunu öneriyorum; Afganistan'ı tanısınlar, Afganistan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın" dedi.
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