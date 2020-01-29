Samanyolu Haber /Gündem / İyileşemiyor mu? /29 Ocak 2020 12:31

İyileşemiyor mu?

Eylül ayında hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana sağlığı üzerine tartışma yapılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı siyasi hayatını etkilemeye devam ediyor.

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Ankara’da Başkent Hastanesinde bir süre tedavi gören Bahçeli, tedavi olduktan günler sonra bile evden dışarı çıkamamış, bir kere Meclis'e ayaküstü uğrayan, bir kere de grup toplantısında konulma yapan Bahçeli yeniden kabuğuna çekildi.

MHP’den yapılan açıklamada bugün yapılması beklenen grup toplantısının ertelendiği duyuruldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarın saat 11.00'de TBMM’de yapılması planlanan grup toplantısı, görülen lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. MHP grup toplantısının yapılacağı gün, daha sonra paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli hakkında daha önce hastalığıyla ilgili çeşitli dedikodular duyulmuş, bunlar parti yönetimi tarafından yalanlansa da MHP genel başkanının ortalıkta gözükmemesi söylentileri artırmıştı. 
Gazeteci Talat Atilla, ”Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığı kronik olduğu için siyasete devam edemeyebilir. Bahçeli'nin boyun bölgesinden karnına uzanan bir tedavisi var ve Ankara'da tedavi altında..." iddiasını ortaya atmış ve tepkilerin hedefi haline gelmişti.
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