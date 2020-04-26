Samanyolu Haber /Gündem / İyileşenlerin sayısı yeni vak'a sayısının üzerinde seyretmeye devam ediyor /26 Nisan 2020 21:07

İyileşenlerin sayısı yeni vak'a sayısının üzerinde seyretmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son Koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 99 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde iyileşen hasta sayısının ise yeni vak'a sayısının üzerinde seyretmeye devam ettiği görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 99 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 2 bin 357 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bakan Koca, ''Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu'' ifadelerini kullandı. Toplam test sayısının ise yanlış yazılması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 357 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 805'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 110 bin 130'a yükseldi. 

'VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU GÜN, BUGÜN'

Koca, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' açıklamasını yaptı.

TEST SAYISI HATASI

Bugünkü test sayısı 30 bin 177, vaka sayısı 2 bin 357, iyileşen hasta sayısı 3 bin 558, vefat sayısı ise 99 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık, toplam test sayısını ise yanlış kaydetti. 898 bin 742 olması gereken test sayısı 889 bin 742 olarak kayda geçirildi. Bakanlık, daha sonra hatayı düzeltti.



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