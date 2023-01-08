Samanyolu Haber /Gündem / 'İyilik Günü Etkinliği'nde kazanan çocuklar oldu /08 Ocak 2023 15:35

'İyilik Günü Etkinliği'nde kazanan çocuklar oldu

Rüsselsheim Mosaik Derneği gönüllüleri, 'İyilik Günü Etkinliği' kapsamında çocukları ve aileleri bir araya getirdi.

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Rüsselsheim Mosaik Derneği, 6 Ocak Cuma günü bir oyun Alanında  çocukları ve ailelerini 'İyilik Günü Etkinliği'nde buluşturdu.  

"İyilik Günü", her katılımcı çocuğumuzun evinden kullanmadığı bazı oyuncaklarını getirmesini, getirdigi oyuncağına bedel beğendiği bir oyuncağı alması şeklinde planlandı.

Programda sadece oyuncaklar ve çocuklar yoktu. Programa katılan aileler, evlerinde hazırladığı yiyecekleri birbirleriyle paylaşıp ikram ettiler. Böylece hem küçükler, hem de büyükler paylaşma kültürünün güzel bir örneğini hayata geçirdiler.  

Programda konuşan derneğin 2.Başkanı Mustafa Uzun, "Bu programın esas amacı küçük yaşta çocuklarımıza paylaşma kültürünü öğretmek, bu güzel duygunun her yaşta  hayatımızda uygulanabilirliğini göstermekti. Gerçekten güzel bir program oldu. Hepimiz çok mutlu olduk .Çocuklarımızın mutluluğu ayrı bir güzeldi" ifadelerini kullandı. 
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