İzinden cezaevine dönen 50 mahkûmdan 3’ünde korona şüphesi!

Şanlıurfa Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda izinden dönen 3 mahkûmun ‘korona’ şüphesiyle sağlık görevlileri tarafından koğuşlarından götürülmesi diğer mahkumlarda koronavirüs endişesine yol açtı.





Urfa’nın Akçakale ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan bir hükümlü telefonla ulaştığı yakınlarına cezaevinde kalan üç hükümlünün kendilerini izole etmiş sağlık görevlileri tarafından dün cezaevinden götürüldüğü bilgisini verdi.









İzne çıkmış yaklaşık 50 hükümlünün dün saat 17.00’de cezaevine giriş yaptığını belirten söz konusu hükümlü, daha sonra elleri eldivenli, yüzleri maskeli sağlık çalışanlarının cezaevine gelerek söz konusu 50 kişi arasındaki üç kişiyi alıp götürdüğünü aktardı. Cezaevine giriş yapan diğer kişiler ise mahkumların arasına karıştı.





Sağlık ekiplerince götürülen üç mahkumla ilgili herhangi bir bilgi verilmeyip, sadece cezaevinin tedbir amaçlı 2 defa yıkandığını ve başka da hiçbir önlem alınmadığını belirten hükümlü, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durumdan kaygılı olduklarını kaydetti.