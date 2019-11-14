İzlanda ile 0-0 berabere kalan Türkiye, EURO 2020 biletini kaptı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. haftasında İzlanda karşısında aldığı golsüz beraberliğin ardından son grup maçlarına bakılmaksızın turnuvada boy göstermeye hak kazanmış oldu.

İzlanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Fransa mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak hastalığı nedeniyle aday kadroya çağrılmayan Kenan Karaman'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.

Beraberliğin EURO 2020'ye katılmaya yeteceği İzlanda karşılaşmasında Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine ilk 11'de sakatlığı geçen Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'na fırsat verdi.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

53. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı top direğe temas ederek oyun alanının dışına çıktı.

82. dakikada İzlanda'nın kullandığı duran topta önce Merih Demiral kafasıyla, sonrasında da Mert Günok ayağıyla topu çizgiden çıkararak gole izin vermedi.

90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan içeriye kestiği top üst direkten döndü.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Millilerimiz, 1 puanı ve turu cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu beraberliğin ardından puanını 20'ye yükselten ev sahibi Türkiye gruptan çıkmayı başardı. Konuk ekip İzlanda 16 puanla kendisine 3. sırada yer buldu.

PUAN DURUMU











