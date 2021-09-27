İzlanda'da kadınların zaferi kısa sürdü

AVRUPADA İLK OLACAKTI





İzlanda'da Cumartesi günü düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre parlamentoda kadınlar erkeklerden daha fazla koltuk kazandığı duyurulmuştu. Ancak oyların yeniden sayımı sonrasında çoğunluğu erkekler kazandı.İzlanda devlet televizyonu RUV'un haberine göre yeniden sayılan oylarla birlikte İzlanda'da kadın temsilcilerin azınlıkta olacağı bildirildi. İlk sayımda, 63 sandalyeli İzlanda parlamentosunda yeni dönemde 33 kadın, 30 erkek vekil yer alacağı aktarılmıştı. Ülkede bir önceki dönemde kadın vekil sayısı 24'tü, son sayımla birlikte 30 oldu. Ancak yeni dağılımda parlamentodaki kadın vekiller yüzde 52'lik üstünlüğü kaybetti.Oyların yeniden sayımı sonrasında sadece İzlanda değil, tüm Avrupa için bir ilk olma şansı kaybedildi. Avrupa'da parlamentosunun yarısından fazlası kadın temsilcilerden oluşan bir ülke yok. Ancak yine de kıtadaki zirve İskandinav ülkelerine ait; Yüzde 47 ile İsveç'i yüzde 46 ile Finlandiya izliyor.371 bin nüfuslu bir ada ülkesi olan İzlanda, Dünya Ekonomik Forumu'nun ilgili raporlarında 12 yıldır üst üste cinsiyet eşitliğini en iyi sağlayan ülke olarak konumlanıyor. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) isimli örgütün verilerine göre dünyada Ruanda, Küba ve Nikaragua olmak üzere sadece üç ülkede kadın vekil sayısı erkeklerden fazla. Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyse, kadın ve erkek vekillerin sayıları eşit.