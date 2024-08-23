İzlanda'da yanardağ patlaması sebebiyle acil durum ilan edildi

Euronews'te yer alan habere göre İzlanda Meteoroloji Ofisi, Perşembe günü ülkenin güneybatısında bir yanardağın patladığını, sıcak lav ve duman püskürttüğünü ve bu sebeple ülkede acil durum ilan edildiğini belirtti.



Bu, Aralık ayından beri ülkede yaşanan altıncı patlama.



Bölgeden yapılan canlı yayınlarda yanardağ fışkıran sıcak lavlar görüldü.



Ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 8'ine tekabül eden 30.000 kişiye ev sahipliği yapan Reykjanes yarımadasındaki en son patlama, 24 gün boyunca lav püskürttükten sonra 22 Haziran'da sona ermişti.



Bilim insanları, Reykjanes yarımadasının onlarca yıl hatta yüzyıllar boyunca tekrarlayan patlamalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı. 2021'den bu yana, 800 yıldır uykuda olan jeolojik sistemlerin yeniden faaliyete geçmesinin ardından yarımadada dokuz patlama meydana geldi.



Svartsengi jeotermal enerji santrali, Blue Lagoon "açık hava spa'sı" ve Grindavik kasabası da dahil olmak üzere kritik yapılardan lavları uzak tutmak için bariyerler inşa edildi.



Reykjavik'in Keflavik Havaalanı web sayfasında yaptığı bir açıklamada uçuşların etkilenmediğini belirtti.



İzlanda'nın önemli balıkçı limanlarından birine ve yaklaşık 4.000 kişiye ev sahipliği yapan Grindavik, geçen yılın sonlarından bu yana ilk kez tahliye edildi.



Reykjanes yarımadasındaki volkanik patlamalar, genellikle hava trafiğini aksatmayan, büyük patlamalara veya stratosfere önemli miktarda kül dağılmasına neden olmayan patlamalar olarak gerçekleşiyor.



İzlanda, 30'dan fazla aktif yanardağa sahip ve bu da ada ülkesini, "yanardağ turizmi" için önemli bir destinasyon haline getiriyor.