'İzlenmeyen TV'ler, okunmayan gazeteler AKP'nin geleceğine dair sinyal veriyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ve sponsorluk desteğini kesmesinin ardından bir bir kapanan AKP medyasında, Akşam ve Güneş, basılı versiyonu sonlandırırken, iki gazetenin yayın politikaları ve bu politikaya izin verenler de eleştirilerin hedefinde.





Artıgerçek yazarı Eser Karakaş, iki gazetenin hukuk devletini vahşi şekilde ihlal ettiklerini belirtti ve buna rağmen verilen desteğe dikkat çekti.





Bu yayınların piyasadan, okurdan değil kamu kaynaklarından beslendiğine işaret eden Karakaş, "İstanbul ve Ankara belediyeleri el değiştirdiği için söz konusu besleme şirketler büyük sıkıntıya düştüler ve çok geçmeden bu gazetelerden bazıları kapanmaya da başladılar" yorumunu yaptı.





Tablonun bununla sınırlı olmadığına işaret eden Karakaş, "Artık, Erdoğan’a ve AKP’ye sınırsız-sorumsuz destek veren televizyonlar izlenmiyor, gazeteler okunmuyor; bu durum, 2019’un ekonomik büyümesi (!!!) ile birlikte düşünüldüğünde, AKP’nin, Erdoğan’ın siyasal-hukuksal gelecekleri konusunda da önemli sinyaller üretiyor" yorumunun ardından Hürriyet Gazetesi'nin el değiştirdikten sonra 'koyu AKP'li yayın çizgisine değindi ve ekledi:





"Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesi, özel olarak ilgilendim, mesela AİHM’in Kavala kararını görmedi; bu durumun bir haber atlama olması mümkün olmadığı için, artık Hürriyet için “Haber Hürriyet’te yoksa, o haber gerçek değildir” denmesi de mümkün olmayacak.





Bir kurum (!!!), kendi kendine, Kavala haberini duyurmamak için bu kadar kötülük yapabilir mi?





Ancak, bu durumu iyi anlayabilmek için yeni sahiplik yapısı ile devlet/hükümet ilişkilerini iyi bilmek, üzerine kafa yormak gerekiyor."