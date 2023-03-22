İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahsen TV'nin zorbalığı çıldırttı

İktidara yakınlığıyla bilinen YouTube kanalı Ahsen TV, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde yaptığı sokak röportajında, ağır bir provokasyona imza attı.







Tepki çeken kanalın bir temsilcisi, mikrofon uzattığı bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" demesi üzerine skandal bir tutum sergiledi.





Kontrolü kaybeden ve yurttaşa yönelik tahrik edici söylemlerde bulunan kanal temsilcisi "At gözlüklerini çıkarsana", "Neden kuduruyorsun" dedi.





Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise, vatandaşın karşı karşıya kaldığı zorbalık karşısında pes dedi.