Samanyolu Haber /Gündem / İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahsen TV'nin zorbalığı çıldırttı /22 Mart 2023 14:50

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahsen TV'nin zorbalığı çıldırttı

Tepki çeken yayınlarıyla bilinen yandaş YouTube kanalı Ahsen TV büyük bir skandala imza attı. Mikrofon uzatılan bir kişinin cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu seçeceğini söylemesi üzerine Ahsen TV temsilcisi adeta çileden çıktı. Kendini kontrol edemediği ve adeta isteri krizine girdiği görülen sözde muhabir, özgürce tercihini beyan eden vatandaşa hakaretler savurdu.

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İktidara yakınlığıyla bilinen YouTube kanalı Ahsen TV, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde yaptığı sokak röportajında, ağır bir provokasyona imza attı.  

Tepki çeken kanalın bir temsilcisi, mikrofon uzattığı bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" demesi üzerine skandal bir tutum sergiledi. 

Kontrolü kaybeden ve yurttaşa yönelik tahrik edici söylemlerde bulunan kanal temsilcisi "At gözlüklerini çıkarsana", "Neden kuduruyorsun" dedi.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise, vatandaşın karşı karşıya kaldığı zorbalık karşısında pes dedi. 
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İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

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