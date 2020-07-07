Samanyolu Haber /Gündem / İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem! /07 Temmuz 2020 18:44

İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

İzmir'in Karaburun ilçesinin açıklarında saat 18:19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 18.09 kilometre olduğu belirtilirken, AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında saat 18:19’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 18.09 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken AFAD tarafından yapılan açıklamada da gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem! Sonraki Haber >>

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:58