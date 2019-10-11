Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Barosu: Savaşa son vermeye çağırıyoruz /11 Ekim 2019 20:20

İzmir Barosu: Savaşa son vermeye çağırıyoruz

İzmir Barosu, Suriye'nin kuzeyinde süren askeri harekatla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın ancak ve ancak barış ortamında kurulabileceğini anımsatarak, şehitlerimize ve sivillere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaşanmadan savaşa son vermeye çağırıyoruz" denildi.

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 İzmir Barosu, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili açıklama yayınladı. ‘Savaşın ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyeceği’ ifade edilen açıklamada, hükümete harekata son verilmesi çağrısı yapıldı.
 
İzmir Barosu’nun açıklamasında şöyle denildi:

“İzmir Barosu tarihi boyunca Barış’ı öncelemiş, savaşlara karşı çıkmıştır. Savaşa karşı çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle, dün olduğu gibi bugün de diyoruz ki; ‘Savaş insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım, açlık, sefalet demektir. Savaş, insanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin tahrip edilmesi demektir.”

‘YURTTA SULH CİHANDA SULH İNANCI İÇİNDE’

“Kuzey Suriye harekatının ilk gününde yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve siviller, savaşın ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini ortaya koymaktadır. Gelecek güzel günlerin yalnızca barışla mümkün olduğu ve yurttaşlarımızın barışı hak ettiği inancıyla; vatandaşlarımızın hayatın ‘Her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğunu’ bir kez daha tüm kamuoyunun dikkatine sunuyor, eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın ancak ve ancak barış ortamında kurulabileceğini anımsatarak, şehitlerimize ve sivillere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaşanmadan savaşa son vermeye çağırıyoruz.”
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