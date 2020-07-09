İzmir Barosu'ndan 'çoklu baro teklifi' protestosu

Türkiye’deki seksen baronun tepki gösterdiği çoklu baro ve baroların seçim sistemini değiştirmeyi planlayan Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na gelmesinin ardından baro başkanları yeniden Ankara’ya giderken kentlerde eylemler sürüyor. Bu kapsamda İzmir Adliyesi önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirildi.







Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkan yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, TBMM’ne gelen yasa tasarısını ucube olarak nitelendirerek “bu yasayı yangından mal kaçırır gibi geçirerek baroların sesini kısmaya, işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Çünkü barolardan korkuyorlar. Çünkü baroların yanlışa karşı doğruyu söylemesinden korkuyorlar. Baroların, tüm yurttaşların hak ve özgürlüklerini savunmasından korkuyorlar” dedi.





‘POLİS DEVLETİNE KARŞI HUKUK DEVLETİNİN SESİYİZ’





İktidarların ne zaman hukuk çizgisinin dışına çıkmış olsa, baroların onları hukuk çizgisine çektiğini ifade eden Yılmazer, “Bu mücadelemiz sadece avukatlar ya da barolar için değil. Tam tersine tüm yurttaşlarımız, tüm Türkiye için mücadele ediyoruz. Barolar yurttaşların sesi, barolar özgürlüğün sesi, barolar insan hakları ve özgürlüklerin sesi. Barolar totaliterizme karşı, tek adam rejimine karşı demokrasinin sesi. Barolar üstünlerin hukukuna karşı, hukukun üstünlüğünün sesi. Barolar polis devletine karşı hukuk devletinin sesi. O yüzden sesimizi kısmak istiyorlar, o yüzden bizi susturmak istiyorlar. Biz söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Barolar, avukatlar asla vazgeçmeyecek, teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.





Yılmazer son olarak, İzmir’den avukatların da baro başkanlarının nöbetine destek olmak üzere Ankara’ya gideceklerini ifade etti.