Samanyolu Haber /Gündem / İzmir beşik gibi sallandı! /30 Kasım 2021 11:12

İzmir beşik gibi sallandı!

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER
Sitede yer alan bilgiye göre saat 07.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

İkinci depremin ise deniz yüzeyinin 7,16 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası saat 07.33 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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