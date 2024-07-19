İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şok intihar! Başkan Tugay'ın en yakınındaki isimdi

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.









BAKANLIKTA ATANMA TALEBİ VARDI

Cemil Tugay, yerel seçimlerin ardından İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

İnanır'ın cenazesi 19 Temmuz 2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacak.













İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana koruması olarak çalışan Haydar İnanır intihar etti.Egedesonsöz'den Ender Aldanmaz’ın aktardığına göre İnanır, evinde silahla hayatına son verdi.Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ismini göndermişti.Bakanlıkta açıktan atanma talebi bulunan İnanır’ın intihar sebebi ise henüz bilinmiyor.