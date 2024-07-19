Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şok intihar! Başkan Tugay'ın en yakınındaki isimdi /19 Temmuz 2024 16:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şok intihar! Başkan Tugay'ın en yakınındaki isimdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması Haydar İnanır evinde intihar etti. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana koruması olarak çalışan Haydar İnanır intihar etti.

Egedesonsöz'den Ender Aldanmaz’ın aktardığına göre İnanır, evinde silahla hayatına son verdi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.



BAKANLIKTA ATANMA TALEBİ VARDI

Cemil Tugay, yerel seçimlerin ardından İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ismini göndermişti.

Bakanlıkta açıktan atanma talebi bulunan İnanır’ın intihar sebebi ise henüz bilinmiyor.

İnanır'ın cenazesi 19 Temmuz 2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacak.



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