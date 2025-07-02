İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun altından bakın kim çıktı!

130 kişi gözaltında





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İZBETON’a yönelik operasyonunun eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in iddialarına dayandığı öğrenildi. Başsavcılık, Osman Gökçek’in 3 Haziran 2024’te Beyaz TV’de katıldığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’la ilgili iddialarını ihbar kabul etti.Soruşturma dosyasında yer alan evraklarda Osman Gökçek'in programında öne sürdüğü iddiaların Cumhuriyet Savcılığı tarafından ihbar kabul edildiği 5 Haziran 2024 tarihinde tutanak tutulduğu, 9 Eylül 2024 tarihinde ise İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bahse konu iddiaların araştırılması için yazı yazdığı ortaya çıktı.Dosyada yer alan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın atadığı iki bilirkişinin 27 Aralık 2024 tarihinde hazırladığı 17 sayfalık denetim raporunda Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Ayrıca, 12 Temmuz 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik, İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılarak söz konusu tarihli bilirkişi raporunun da dosyaya eklenmesi gerektiği ifade edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 130 kişi gözaltına alındı.