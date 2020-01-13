İzmir Büyükşehir'den yeni 'cemevi' kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Meclis'te il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik karar aldı. Meclis, Bornova'da 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti.







MHP'li meclis üyesi: Kamu ve kendi vicdanımda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum





Önergeye, MHP'li Osman Mert kabul yönünde oy kullanırken, AKP ve MHP'li diğer üyeler ise, ret oyu kullandı. Mert, "Kamu ve kendi vicdanımda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cemevine girmiş, orada onu hissetmiş biri olarak destekliyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.





Saldırıya uğrayan Koçer'e destek





Öte yandan oturumda meclis üyeleri, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e geçmiş olsun dileklerini iletti. AKP'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, meclise Koçer'in uğradığı silahlı saldırının kınanması yönünde önerge verdi.





CHP'li üyeler ise bunun yerine kınama bildirisi hazırlanmasını ve hazırlanan bu bildirinin okunması yönünde karar aldı. Öneri, meclis üyelerince kabul edildi. Oturumda söz alan CHP'li Ali Rıza Koçer, kendisine destek verenlere teşekkür etti.