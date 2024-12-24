İzmir’de büyük nefret operasyonu: 35 kişi için gözaltı kararı

İzmir’de, Hizmet Hareketi gönüllüllerine yönelik hukuksuz operasyonların bir yenisine daha imza atıldı. Sözde yeniden yapılanma ve finansal kaynak sağlama iddialarıyla 31 kişi hakkında kararı verildi.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen hukuksuz soruşturmalar kapsamında, haklarında sözde güncel yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları, finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları iddia edilen isimlere yönelik operasyon düzenlendi.





Toplam 35 kişiye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 kişiye yönelik yakalama çalışmaları ile adreslerindeki arama/el koyma işlemlerinin devam ettiği açıklandı.