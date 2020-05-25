İzmir’de camii provokasyonu! Ne amaçlanıyor?

Ali Emir Pakkan | samanyoluhaber.com



İzmir’de camii provokasyonu!







15 Temmuz haince bir plandı! Binlerce insana zulmettiler. Ama yetmedi.







Bana dokunmuyor deyip sessiz kalanlara geldi sıra!





Komplo ile oturup komplo ile kalkıyorlar. İşleyecekleri cinayetleri “Hizmet Hareketi”ne mal etmek istiyorlar! Bunları açıkça da yazıyorlar? Örneğin bir tetikçinin yazı başlığı şöyleydi; “F.TÖ suikast timleri kimleri öldürecek?”





Kimse sormuyor? Savcılar, bu korkunç haberlerle ilgili neden soruşturma açmadı?





Diğer yandan bir meczup, ölüm listesi yaptığını açıklıyor. Yine sessizlik.





İzmir’de bazı camilerden, “çav bella” marşı çalınıyor! Selda Bağcan’ın yuh yuh” şarkısı yükseliyor minarelerden! Failler nedense bulunamıyor! İktidar, muhalefeti hedef gösteriyor! Belli ki amaç camii cemaatini kışkırtmak. Toplumsal bir çatışmaya zemin hazırlamak.





CHP, kendi üzerine oyun kurulunca birden uyanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, “Amaç belli; Kardeşi Kardeşe kırdırmak. Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek.” diyor. ( Mustafa Balbay, Cumhuriyet 24 Mayıs 2020)





Tam isabet..





Çorum, Maraş olayları camii provokasyonları ile başlamıştı. İki olayın da tanıkları ile görüşmüştüm.





Çorum camilerinde “Aleviler camii yaktı” yalan haberi yayılmıştı. Daha ilginci o zaman ki en yaygın iletişim aracı radyo bu işte kullanılmıştı, şöyle;





4 Temmuz Cuma günü sabah 7’den itibaren TRT radyosundan “camiye bomba atıldı” haberleri verilmeye başlanıyor. Ankara merkezden yapılıyor bu yayın. TRT muhabirleri böyle bir haber geçmemişler, haber tamamen yalan.





Benzin dökülüyor kibrit çakılacak! İkisini yapan da aynı el!





Karşıt gruplara MKE yapımı silahlar dağıtılıyor. Bazı evler işaretleniyor. Nefreti büyütmek için öldürülenlerin kulakları kesiliyor, gözleri çıkarılıyor.





12 Eylül 1980 darbesine böyle zemin hazırlandı. Kardeş kavgası deyip asker yönetime el koydu.





15 Temmuz, otoriter rejime giden yolda önemli bir adımdı. Ergenekon Erdoğan darbesine CHP de destek verdi. Ülke otoriter bir rejime teslim edildi.





Şimdi muhalif seslerin tümü susturulacak.





Provokasyonların arkası gelecek.





Bakalım “F.TÖ” masalı ile uyutulanlar, ateş kendilerine ulaşmadan uyanabilecek mi?



