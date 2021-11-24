İzmir’de ekmeğe dev zam

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, artan girdi maliyetleri nedeniyle İzmir’de 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 2 liradan 2,50 liraya yükseldiğini açıkladı. Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.







İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Sağır, 1 Temmuz’dan itibaren girdi maliyetlerinin yüzde 40 oranında arttığını ancak kendilerinin yüzde 20 zam yaptıklarını belirterek şunları söyledi:





“Bu zam geçici olarak bize bir can suyu oldu. Fırıncı esnafı olarak çok zor durumdayız. Temmuz ayında aldığımız un fiyatı 155 liraydı, şu anda 300-350 lira aralığında alıyoruz. Fiyat arttırdığımız zaman sevinirdik ama şimdi sevinemiyoruz, önümüzü geremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olur. Allah ülkemize ve devletimize zeval vermesin.”