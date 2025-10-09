İzmir’de ekmeğe yüzde 25 zam





HALK EKMEK 10 TL OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, artan üretim maliyetlerini gerekçe göstererek fiyat tarifesini revize etti.Yapılan zamla birlikte, 210 gramlık standart Halk Ekmek’in fiyatı 8 TL’den 10 TL’ye yükseltilerek yüzde 25’lik bir artış gerçekleşti.Kent genelindeki fırınlarda 200 gramlık ekmeğin 15 TL seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, Halk Ekmek hala piyasa fiyatının altında kalmaya devam ediyor. Çiğli’deki tesiste günde 160 bin adet ekmek üretimi yapılıyor ve bu ekmekler kentin 108 farklı satış noktasında İzmirlilere ulaştırılıyor.Halk Ekmek büfelerinde satılan bazı ürünlerin yeni fiyatları şöyle belirlendi:210 gramlık normal ve kepekli ekmek: 10 TL450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek: 35 TL450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri: 40 TL500 gramlık galeta unu: 40 TL1 kilogramlık karakılçık ekmeği: 75 TL