Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’de kaçırılan Esnaf, eli yüzü kanlı şekilde evinin önüne bırakıldı /18 Kasım 2019 13:21

İzmir’de kaçırılan Esnaf, eli yüzü kanlı şekilde evinin önüne bırakıldı

İzmir’de kaçırılan esnaf Adem Özdaman, dün gece 04.00’te eli yüzü kanlı bir şekilde evinin iki sokak ötesine bırakıldı. Özdaman, maskeli 5 kişi tarafından kaçırıldığını söyledi.

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 İzmir’deki evinin önünden siyah bir arabayla kaçırılan Adem Özdaman, bu sabah 04.00’te eli yüzü kanlı bir şekilde evinin iki sokak arkasına bırakıldı. Özdaman’ın avukatı Abdi Yaşar, müvekkilinin yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.


 


Bold Medya'nın haberine göre Yaşar, “Müvekkilim Adem Özdaman kimliği belirsiz kişiler tarafından 16.11.2019 tarihinde gece 23.00 civarında eli silahlı, maskeli 5 kişi tarafından babasının evinin önünden alınıyor. Aynı gün eşi ve kardeşi benimle iletişime geçti. Ben de derhal asayiş şube, terörle mücadele, jandarmayı aradım. Eşini ve kardeşini oraya yönlendirdim. Jandarma karakolunda tam 5 saat boyunca resmi işlemlerin bitmesini beklediler. Herhangi bir netice alamadık. Müvekkilimi kaçırdıktan 1 saat sonra müvekkilin babasını arayıp yüklü miktarda para istediler. Aileye ses kaydı yaptırdım.” dedi.

AVUKAT VE AİLE KAÇAKÇILARLA BULUŞTU
Dün öğlen saatlerinde birisinin müvekkilin yaşlı babasını aradığını belirten Yaşar, “Arayanlar ‘Biz Adem’in işini kökten çözeceğiz. 3 önemli adam getiriyorum. Bu adamlar sizin işinizi çözecek’ dediler. Müvekkilimin babası beni aradı. “Benim de gelmem koşuluyla kabul et” dedim. O arada jandarma istihbarata gittim. Durumu anlattım. Savcı ve jandarmadan onay aldıktan sonra aile ile adamlarla görüşmeye gittik. Görüşmede 1’i kadın olmak üzere 5 kişi vardı. Bana polis olduklarını ve Adem’i bulacaklarını söylediler. O arada ayağa kalktım. Gelen şahıslardan 1’i sosyal incelemede polis müdürü, 1’i asayiş şubede müdür, diğeri de Karşıyaka emniyet müdürüyüm dedi. Para konuşulmaya başlandığı anda ayağa kalktım. Jandarmaya istihbarat gözaltı işlemi yaptı.” ifadelerini kullandı.

EŞİNİ TEHDİT ETTİLER
Yaşar şöyle devam etti: “Başsavcı sağolsun hiçbir talebimizi reddetmedi. O da bizimle gece 03.00 kadar karakolda bekledi ve çalıştı. Bu arada müvekkilin eşine bir video geldi. ‘İfadenizi çekin, bizden şikayetçi olmayın. Eşinizin sizin haberiniz olmadan evden ayrıldığını karakola gidip bildirirseniz eşinizi bırakacağız.’ dediler. Hemen Jandarma ile konuyu paylaştım. Tutanak ile şikayetten vazgeçmiş gibi yaptık.

KAÇIRILMA OLAYININ İÇİNDE POLİS DE VAR
Gece 04.00 sıralarında müvekkilim eli yüzü kanlı şekilde evinin iki sokak arkasına bırakıldı. Müvekkilin yanında uyuşturucu kullanmışlar, darp etmişler. Ama genel olarak sağlığı iyi durumdadır. Müvekkilin kendine gelmesini bekliyoruz. Birazdan götürüp Jandarma istihbarata teslim edeceğim. Polis ve diğer 4 kişi şu anda gözaltında ama diğerleri hala serbest dolaşıyorlar.”

2 MİLYON DOLAR İSTEMİŞLERDİ
İzmir Yeşilova esnaflarından Adem Özdaman (33), cumartesi akşam 22.30-23.00 saatleri arasında Aliağa Yeni Şakran’daki evinin önünden kaçırılmış, arabası kapısı açık ve çalışır durumda bulunmuştu. Özdaman kaçırıldıktan sonra eşi aranmış ve 2 milyon dolar istenmişti. Abdi Yaşar’ın ifadesine göre İzmir’de bulunan bir çete, hakkında Cemaat soruşturması bulunanları kaçırıp ailelerden para istiyor.
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