İzmir’de nefret operasyonu: Gözaltına alınanlardan 38’i kız öğrenci, 42 kişi tutuklandı

TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberine göre, aralarında İzmir Menemen Cezaevinde tutuklu olan Alzheimer hastası eğitimci İbrahim Güngör’ün kızı Sueda Güngör’ün da bulunduğu öğrenciler, aynı evde kalmak, dini sohbete katılmak, iftar programı gibi manevi organizasyonlar düzenlemekle suçlanıyor.



Öğrencilere polis sorgusunda şu sorular soruldu:



İkamet ettiğiniz adreste ne zamandan beri oturmaktasınız? Başka oturduğunuz ikamet var mı? Kalmış olduğunuz ikametler kimler tarafından kiralandı? Kira kontratları hangi şahıslar arasında yapıldı?

İkamet ettiğiniz evlerin kiraları kimler tarafından, ne şekilde verilmektedir? Evlerin elektrik, su, internet, doğalgaz faturaları kimler tarafından ödenmektedir?

Kullandığınız GSM hatlarıyla ilgili bilgi veriniz? Bir başkasına kullanması için GSM hattı verdiniz mi? Hangi internet tabanlı programları kullanmaktasınız? Ehliyet ve pasaportunuz var mı?

Yurt dışına çıktınız mı? Çıktıysanız ne amaçla, kimlerle yurt dışına gittiniz? Sosyal medya hesaplarınız var mı? Herhangi bir siyasi parti, dernek, sendika veya sivil toplum kuruluşuna üyeliğiniz var mı?

Bugüne kadar resmi ya da özel kurumlarda çalıştınız mı?

Aile veya akraba çevrenizden gözaltına alınan veya cezaevinde bulunan herhangi biri var mı?

Ders ya da dini sohbet veya benzer toplantılara katıldınız mı? Katıldıysanız kimlerle, ne amaçla katıldınız? Bu toplantılar kimler tarafından düzenlenmiştir? Yapı içinde herhangi bir görev ve sorumluluğunuz oldu mu? Herhangi bir faaliyette bulundunuz mu?

Yapıya yakın olduğunu bilinen herhangi bir öğrenci evi, yurt, dershane ve benzeri yerlerde kaldığınız, ders aldığınız oldu mu?



Geçmişten bugün kadar herhangi bir gazete, dergi, kitap ve benzeri yayın organlarına aboneliğiniz var mıdır? Varsa basımında, dağıtımında veya satışında bulunduğunuz herhangi bir yazılı görsel basın yayın organları ve basın yayın organlarının faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği, bu basın yayın organlarının yurt dışı bağlantılarının ne olduğu konuları hakkında bilginiz varsa ayrıntılı anlatınız?

Geçmişte beyaz çalışmakta/okumakta olduğunuz yerlerde veya çevrenizde “f… üyesi kişiler var mıdır? Var ise çalışmış olduğunuz kurumdaki yapı ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz?