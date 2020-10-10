Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’de sahte içki felaketi: Ölü sayısı 6’ya yükseldi /10 Ekim 2020 13:27

İzmir’de sahte içki felaketi: Ölü sayısı 6’ya yükseldi

Sahte içki faciasının yaşandığı Kırıkkale ve İzmir'de hayatın kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İzmir'de 16 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

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Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde dün, sahte içki içtikleri öne sürülen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Çetin Esen (59), Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Adem Güneş (64) yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise taburcu edildi. Ayrıca 6 yeni hasta da hastanelerde tedaviye alındı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma başlatan polis, olay sonrası çoğu aktar ve baharatçı dükkanı 11 iş yeri ve 2 depoya baskın yaptı. Ayrıca 4 araçta arama yapıldı. Operasyonlarda el altından sahte etil alkol ve içki sattığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Hastanede tedavileri süren 18 kişiden ikisi daha, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Emniyetten yapılan açıklamada, dışarıdan etil alkol alıp evde el yapımı içki yapanların, ellerindeki etil alkolleri hiçbir şekilde tüketmemeleri gerektiği bildirildi.

Sahte alkolden zehirlenen 16 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kırıkkale’de ise son 3 günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan 7’si hayatını kaybetti, diğer hastanın tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.
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