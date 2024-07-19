Samanyolu Haber /Gündem / İzmir’deki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Tahliye başladı! /19 Temmuz 2024 00:42

İzmir’deki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor: Tahliye başladı!

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir ilçesine sıçradı. Bölgede tedbiren bazı evlerin tahliye edildiği öğrenilirken, alevleri kontrol alma çalışmaları saatlerdir sürüyor.

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Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalesi devam ediyor.

Çevre illerdeki belediyelerden gelen 21 tanker ve 5 arazöz ile Emniyet'e ait 5 toma da yangınla mücadele ediyor.

GAZİEMİR’E SIÇRADI: EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İzmir’in Buca ilçesindeki orman yangını, Sarnıç Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevlere yakın olan evler ve sokaklar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan, havanın kararması ile birlikte 2 gece görüşlü helikopter yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Metrelerce yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor.

Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından İzmir'deki orman yangını ile ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.

Yangına gece görüşlü helikopterlerle havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yapılıyor.
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