Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Depremi’nde can kaybı 109 /03 Kasım 2020 17:43

İzmir Depremi’nde can kaybı 109

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi. Yaralı sayısı 1036 olarak açıklandı. En büyük hasarı alan Bayraklı ilçesinde dört binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Dört gün önce İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre can kaybı 109’a yükseldi.

Yaralanan 1036 kişiden 898’i taburcu edildi. Bayraklı ilçesinde enkaza dönen dört binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 138 kişinin tedavisi bölgedeki hastanelerde sürüyor. Yoğun bakımdaki 12 hastanın beşinin durumu ise ağır…

DÖRT BİNADA YAŞAM BELİRTİSİ ARANIYOR

Depremin enkaza çevirdiği 17 binadan 13’ünde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Dört binada ise çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentte acil yıkılacak ağır hasarlı 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölüm tespit edildiğini duyurdu.
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