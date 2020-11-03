İzmir Depremi’nde can kaybı 109

Dört gün önce İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre can kaybı 109’a yükseldi.





Yaralanan 1036 kişiden 898’i taburcu edildi. Bayraklı ilçesinde enkaza dönen dört binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 138 kişinin tedavisi bölgedeki hastanelerde sürüyor. Yoğun bakımdaki 12 hastanın beşinin durumu ise ağır…



