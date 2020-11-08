İzmir depreminde AVM'yi boşaltan çalışanların yevmiyesi kesildi

Gazeteduvar.com'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown AVM’deki Boyner mağazasında stok sayımı esanasında depreme yakalanan Saya Sayım adlı şirkete bağlı çalışan 45 personel deprem nedeniyle sayımı yarıda bırakarak binayı terk etti. Deprem sonrası bina aynı gün kapatılırken, sayım işlemi de zorunlu olarak sona erdirilmiş oldu. Sayım tamamlanmadığı gerekçesiyle personelin ücretinde kesinti yapıldı.





Saya Sayım bünyesinde yevmiye usulü çalışan 45 personelin her birine 15 lira yemek ücreti dahil olmak üzere toplam 85 lira verilmesi gerekirken, şirket çalışanlara önce 25 lira vermeyi teklif etti. Çalışanların tutarı kabul etmemesi üzerine personelin hesabına 50 lira yatırılırken, şirket çalışanlarına Boyner yönetiminin sayım bitmediği için tam ücret yatırmayı reddettiği söylendi.





'BEYANLARINIZI GERİ ÇEKİN PARANIZI VERELİM'





Sayım şirketi çalışanlarından Emine Akbaba, yaşanan durumun medyada yer almasının ardından sayım şirketinin kendilerine ulaştığını ve ücretlerin ödenmesi karşılığında haberin kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. Sayım işçilerinin haklarının yendiğini ifade eden Akbaba, şöyle konuştu: "Bu haberin yayınlanmasının arkasından sayım şirketi bize ulaştı. Ücretlerin ödenmesi ancak bunun karşısında beyanların geri çekilmesini ve haberin kaldırılmasını talep ediyorlar. Ben de haberin kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledim. Beyanlarımızı geri çekmeyeceğimizi belirttim. Muhatabımız olan sayım şirketi sayımın iptal olması nedeniyle Boyner'in odeme yapmadığını belirterek bize 50'şer lira vermişlerdir. Sayım şirketi de Boyner firmasının bir sonraki yıl işlerini alamayacağı için haberin kaldırılmasını talep ediyor. Ücretler zaten tam olarak ödenmek zorunda. 45 kişinin ücretleri tam olarak ödensin. Hala dertleri işçilerin ödenmeyen ücretleri değil kendi imajlarıdır. Burada sayım işçilerinin hakları yenmiştir. İmajınız yerin dibine batsın. Haklarımızı verin."





BOYNER: HİZMET ALDIĞMIZ ŞİRKETE EKSİK ÖDEME YAPILMASI İDDİASI YANLIŞ





Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Boyner firması ise, sayım şirketine eksik ödeme yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Sayım hizmeti aldığımız şirkete İzmir'de deprem günü alınan hizmet karşılığında eksik ödeme yapılması iddiası kesinlikle ve tamamen yanlıştır. Hizmet tutarı sayımın devamını da sağlamak üzere firmanın talep ettiği miktarda artırılarak ödenmektedir. Bilginize sunarız" denildi. Konu ile ilgili iddiaları telefonla sormak isteyen gazeteciye, sayım şirketi ise yanıt vermedi.





DEPREM ANINDAKİ SÜRE 'ÇALIŞILMAYAN SÜRE' OLARAK KAYDEDİLDİ





Birlik Sendikası da geçtiğimiz günlerde yaşanan benzer durumlarla ilgili açıklamada bulunmuştu. AVM patronlarının fırsatçılık peşinde olduğu belirtilen açıklamada, Optimum ve Mavi Bahçe'deki AVM emekçilerinin, işini kaybetme ile hasarlı binada çalışırken hayatından olma arasında seçime zorlandığı kaydedildi. Ücretlerinden kesinti yapılan AVM emekçilerinin insanlık dışı uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"AVM emekçilerinin depremin hissedildiği ilk andan itibaren maruz bırakıldıkları; deprem anında ve sonrasında dışarıda geçirdiği sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak kaydedilip mesai ücretlerinden kesinti yapılması gibi insanlık dışı uygulamalar devam ediyor. Özellikle son bir aylık süre içerisinde AVM çalışanları arasında artan Covid-19 vakaları, emekçileri hastalık ve ölüm riskiyle yüz yüze bırakıyor. AVM emekçilerinin örgütsüz olmasından güç alan patronlar bizleri ağır mobbing altında çalıştırmışken bugün deprem gibi olağanüstü koşullarda da aynı baskıyı uygulayabileceklerini düşünüyor. Riskli ve hasarlı AVM’lerde çalışma derhal durdurulmalı, AVM çalışanları idari izinli sayılmalıdır."



