Samanyolu Haber /Gündem / İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi /08 Kasım 2020 23:08

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldığı belirtilen duyuruda, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e çıktığı ifade edildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tedavisi devam eden 24 kişiden birinin hayatını kaybettiğini duyururken, İzmir'deki depremde can kaybı sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı. 

30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi. 

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
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