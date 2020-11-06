İzmir depremine ilişkin yedi tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhit ve fenni unsurlardan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö'nün işlemleri tamamlandı.







Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden yedisi tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.





Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolonlar kaydırılmış" şeklinde karşılık verdi.





Hakim, tutuklanan şüphelilerle ilgili "Şüphelilerin ismi geçen binaların yapımlarında üstlenmiş oldukları görevler, meydana gelen olay ve netice, dosya kapsamındaki belgeler karşısında şüphelilerin ismi geçen binaların yapımında bilime ve fenne uygun davranmadıkları dolayısıyla üzerlerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri hususunda somut deliller olduğu" değerlendirmesinde bulundu.