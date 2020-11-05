Samanyolu Haber /Gündem / İzmir depremiyle ilgili aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 7 tutuklama /05 Kasım 2020 23:39

İzmir depremiyle ilgili aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 7 tutuklama

İzmir'de meydana gelen depremde yaşanan yıkımla ilgili aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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İzmir'de depremde yıkılan binalarla ilgili aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 
İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., ile Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“O zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık” demişlerdi

Şüpheli müteahhitlerin ifadesinde, “Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık” dedikleri öne sürüldü. Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise kolonları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100’ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi.

“Kolonları kaydıranlar sorumludur” diye açıklama yapmıştı

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ise, adliyeye götürüldüğü esnada, “Ben Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidiyim. Bizim bir suçumuz yok. Kolonları kaydıranlar sorumludur” diye açıklama yaptı.

Fenni mesul nedir?

Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlüdür. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüdür.
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