İzmir Emniyetinde neler oluyor? Emniyet Müdürü'nün aracı rüşvet alırken kullanıldı!

Bunun üzerine, emniyet şube müdürü kendi makam aracı ve şoförüyle söz konusu iş insanını belirtilen adrese gönderdi.









İŞ İNSANIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "dolandırıcılığa çakarlı polis aracıyla gidildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında geçtiğimiz ekim ayında İzmir'de bir skandal yaşandığı iddia etmişti.Tolga Şardan'ın haberine göre, İzmir Adliyesi’nde görevli bir savcı, beraberinde İzmirli bir iş insanı ile birlikte yine İzmir Emniyeti’nde çok önemli bir şubenin müdürüne ziyaret gerçekleştirdi. Bu sırada iş insanı, çok bir yere gidip geleceğiniz söyleyerek şube müdüründen kendisini araçla göndermesini istedi.İş insanı Menderes’teki bir benzin istasyonuna çakarları yanık haldeki makam aracıyla girerek benzin istasyonunun ofis kısmına geçti. Ardından ofiste görüştüğü kişiden, daha önce seri numaraları alınmış 12 bin 500 doları rüşvet olarak teslim alırken, soruşturmayı yürüten jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Öte yandan, jandarmanın operasyonuna iş insanını benzin istasyonuna götüren polis memurunun da adı karıştı. Polis memuru ise ilk ifadesinde iş insanını benzinliğe götürmesi için beraber çalıştığı şube müdürünün talimat verdiğini söyledi.Rüşvet olayıyla ilgili savcılık adli soruşturma yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğü bu olayla ilgili de müfettiş görevlendirmesi yaptı.Ege Postası'nda yer alan habere göre, 'çakarlı araçla rüşvet' iddiasına konu olan iş insanı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş çıktı.Aktaş Menderes’te bir akaryakıt istasyonunda “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Aktaş’ın nüfuzunu kullandığını ve bu yolla da çıkar elde ettiği de iddialar arasında yer almıştı.Şardan'ın haberinin gündem olmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada "bazı basın-yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu" belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Müşteki R.E’ye ait, İzmir ili Menderes ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun vergi denetimi kapsamına alınacağı iddiasını kullanarak para talep edilmesi, bu amaçla sahte olduğu değerlendirilen belgeler gönderdiği ve teknik takip altında müştekiden para alırken suçüstü yakalandığı tespit edilen şüpheli F.A, 13 Ekim 2025 tarihinde gözaltına alınmış; 14 Ekim 2025 tarihinde Menderes Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan, F.A'nın tutukluluk haline karar verilmiş olup yargılama devam etmektedir. Kamu görevlisi olan diğer şüpheliler yönünden 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İzmir Valiliği'nden yasal izin istenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmeye devam edilmektedir."