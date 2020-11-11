Samanyolu Haber /Gündem / İzmir için yeni koronavirüs kısıtlaması kararları /11 Kasım 2020 21:37

İzmir için yeni koronavirüs kısıtlaması kararları

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması ve sokakta sigara içilmesi yasaklandı.

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İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı. Ayrıca sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım." 
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