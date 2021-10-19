İzmir merkezli 41 ilde asker ve askeri öğrencilere operasyon: 158 gözaltı

15 Temmuz’dan sonra askeri okullarla ilişiği kesilen 110 askeri okul öğrencisi ile 33’ü muvazzaf asker 48 kişinin gözaltına alınması için 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kullandığı ve askeri okul mülakatlarında usulsüzlük yaptığını iddia ettiği 1’i Albay, 1’i Binbaşı, 1’i Yüzbaşı, 3’ü Üsteğmen, 1’i Teğmen, 30 Astsubay, 11, uzman Çavuş rütbesinde; 3’ü Deniz Kuvvetleri, 1’i Sahil güvenlik, 15’i Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri, ve 16’sı da Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 33’ü muvazzaf 48 asker ile 110 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 kişi hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Gözaltı kararı verilen 158 kişiden 97’sinin gözaltına alındığı öğrenildi.