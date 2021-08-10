Samanyolu Haber /Gündem / İzmir metrolarında ücretsiz internet dönemi başladı /10 Ağustos 2021 20:38

İzmir metrolarında ücretsiz internet dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tramvaylardan sonra metrolarda da ücretsiz internet hizmetinin başladığını duyurdu. Düzenli metro hattını kullanan insanlar için oldukça önemli olan bu gelişme, İzmir halkı için müjde niteliğini taşıyor.

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Shift Delete’te yer alan habere göre, İnternet bağlantısı günümüzün olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Evde, okulda, işte, sokakta, hatta toplu taşımada bile interneti kullanıyoruz. Tabii istisnalar da mevcut. Ne yazık ki metro hatları gibi yer altında olan alanlarda internet bağlantısı bulunmuyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi bu ulaşım araçlarının yoğun olarak kullanıldığı yerlerde bu bir sorun haline geliyor.

Ancak bu durum değişmek üzere. İzmir Büyükşehir Belediyesi, telefon bağlantısının sağlanamadığı metroya internet hizmeti getirmek için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda Tramvay hattına internet geldiğini duyuran Tunç Soyer, metroda ücretsiz internet döneminin başladığını duyurdu.

İZMİR HALKI İÇİN MÜJDE NİTELİĞİNDE

Bir süre önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun müjdesiyle duyurulan metroda internet konusu, bugün itibariyle İzmir’deki metrolarda ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Düzenli metro hattını kullanan insanlar için oldukça önemli olan bu gelişme, İzmir halkı için müjde niteliğini taşıyor. Özellikle de işe gidip gelen vatandaşların yakında gelmesi beklenen uygulamadan çok memnun kalacağı düşünülüyor.
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