İzmir... Spor salonu hastaneye çevrildi!

İzmir’de, koronavirüs vakalarında artış nedeniyle hastanelerde yataklar ve yoğun bakımlar doldu. Almanya, İtalya başta olmak üzere bir çok ülkede daha önce yapıldığı gibi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu da hastaneye çevrilmeye başlandı.





Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin spor salonun hastaneye çevrilmesi çalışmaları İzmir’de, koronavirüs vaka sayılarındaki artışı gözler önüne serdi.





İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Bundan sonra bunları çok göreceğiz. Koridorları, depoları, hangarları, spor salonlarını hastaneye çevirmek gerekecek. Birinci basamakta bulaş zincirini kırmadığınız, sadece hasta tedavi etmeye odaklanma anlayışıyla istediğiniz kadar yatak sayısını artırın, isterseniz üç tane şehir hastanesi açın, bu size ancak bir iki gün kazandırır bir süre sonra tıkanırsınız” dedi.





Sözcü’de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, pandeminin ilk aylarında fuar alanında bir sahra hastanesi yapmak istediğinde muhatap bile alınmadığını hatırlatan Çamlı, “Cumhurbaşkanımız yaklaşık bir ay önce ‘bizim sağlık alt yapımız yeterli’ diyordu. Sisteme her gün 30-40 bin yeni vaka ekleniyor” diyerek, hastane ve yatak sayısını arttırmaya ne sağlık sisteminin, ne de sağlık çalışanlarının dayanacağını söyledi.

