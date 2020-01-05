Samanyolu Haber /Gündem / İzmir Urla'da deprem /05 Ocak 2020 10:56

İzmir Urla'da deprem

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

AFAD, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan deprem, İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir Urla'da deprem Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:28