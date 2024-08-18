İzmir Yamanlar'daki yangın kontrol altına alındı





Devam eden 5 yangın var





Devam eden diğer 5 yangın olduğunu da belirten Bakan Yumaklı, bu yangınlar konusunda da güzel haberler vermek istediğini, İzmir Menderes'te sarp bir alanda yaşanan yangının bir alana sıkıştırılmış olduğunu, sabah itibarı ile yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti. "Şu anda 4 uçak, 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Burada da enerjisi düşüşürüldü ve kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi bu" dedi.