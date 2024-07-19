İzmir'de 2 gündür süren yangın yeniden alevlendi

İzmir'deki yangın sürüyor, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.



Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahale etti.



Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.



BAKAN AÇIKLAMA YAPTI: KONTROL ALTINDA



Dün yurt genelinde 48 adet yangınla mücadele ettiklerini bildiren Yumaklı:



"Dün bizim üst risk grubunda tanımladığımız 9 yangın vardı. Ancak 34'ü orman yangını, 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte.



Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en son da dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları, arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum."



Yangına karşı mücadelede alevlerin arasında kalanların olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığını bildiren Yumaklı, "Buca yangını için söyleyeyim, bize rapor edilmiş herhangi bir kayıp ya da bir mal ziyanı bildirilmedi. Elbette bütün bunları söylerken bu ekosistemde yaşayan, bizimle bu dünyayı paylaşan canlıları da unutmamak gerekir ve maalesef bu tür olaylardan en çok etkilenenler de onlar oluyor." dedi.



BAKAN'IN AÇIKLAMASINDAN KISA SÜRE SONRA TEKRAR YÜKSELDİ



Bakan Yumaklı'nın yangınların kontrol altına alındığına dair açıklamasından kısa süre sonra Buca'da alevlerin yeniden yükseldiği görüldü. Yeniden başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.



TAHLİYELER YAŞANDI, KORKULAN OLMADI



Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.



HAVA TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ



Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü. Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.



BİR YANGIN DA FOÇA'DA ÇIKTI, KONTROL ALTINA ALINDI



İzmir'in Foça ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam süreceğini söyledi. Yanan bölgede zeytin bahçesi olduğunu kaydeden Hilal Yolcu ağaçlarının ve komşusunun hayvanlarının yanmaması için iki saate yakın bir süre kendi olanaklarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, “Yangın buraya ininceye kadar hiç kimse yoktu. Biz müdahale ettik. İtfaiye ve uçaklar çok sonra geldiler." dedi.



Asiye Güven ise Foça'da hayvancılık yaptıklarını ve arkadaşlarının uyarısı ile hayvanlarının olduğu yere geldiklerini belirterek, “Geldiğimizde jandarmalar vardı. Söylediler. Komşular da yardım etti. Hayvanlarımızı çıkarttık. Çok fena oldu. Her tarafımızı yangın sardı. Zor kurtulduk. Hayvancıklarım, koyuncuklarım nerede şimdi. Akşam damlarına koyabilecek miyiz. Arka taraflar hala yanıyor. Komşunun evi yandı, motoru yandı." diye konuştu.