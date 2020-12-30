Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem /30 Aralık 2020 17:24

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir'de hissedilen bir deprem olduğu öğrenildi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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İzmir'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi. Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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