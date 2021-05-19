Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem /19 Mayıs 2021 21:43

İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir hasar belirlenmedi.

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AFAD verilerine göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.15 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.68 kilometre olarak açıklandı.

ARTÇI SARSINTILAR

Artçı sarsıntıların ardından saat 14.18 sıralarında 4,2 ve 14.25 sıralarında 3,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

'HERHANGİ BİR HASAR BELİRLENMEMİŞTİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''Kentimizde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir hasar belirlenmemiştir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Günün her saati 444 40 35 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz'' ifadelerini kullandı.
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