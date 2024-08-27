Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de aile katliamı! Dört çocuğundan üçünü öldürdü /27 Ağustos 2024 11:25

İzmir'de aile katliamı! Dört çocuğundan üçünü öldürdü

İzmir’de korkunç olay meydana geldi... Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Yaralı baba ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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