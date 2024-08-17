Göztepe Fenerbahçe maçında büyük olay! Ali Koç yere düştü...

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a boynunda yaka kartı olan Fatih Özkan adındaki yönetim kurulu üyesi arkadan bir itme hamlesi ile saldırdı.Ali Koç o saldırı sonrası yere düştü ve oyun duraklatıldı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek saldırganı yaka paça dışarı aldı. Fatih Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.