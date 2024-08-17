Samanyolu Haber /Spor / Göztepe Fenerbahçe maçında büyük olay! Ali Koç yere düştü... /17 Ağustos 2024 23:41

Göztepe Fenerbahçe maçında büyük olay! Ali Koç yere düştü...

Göztepe Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe yönelen sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç arkadan yapılan bir saldırı ile yere düştü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.

Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

ARKADAN İTEREK SALDIRI

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a boynunda yaka kartı olan Fatih Özkan adındaki yönetim kurulu üyesi arkadan bir itme hamlesi ile saldırdı.

Ali Koç o saldırı sonrası yere düştü ve oyun duraklatıldı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek saldırganı yaka paça dışarı aldı. Fatih Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Ali Koç saha kenarında yere düştükten sonra tribünden bir kişi sahaya girerek saldırmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.
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