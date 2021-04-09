Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü /09 Nisan 2021 12:23

İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü

İzmir'de eğitim uçuşları yapan askeri uçak düştü. Milli Savunma Bakanlığı, KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.

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İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. MSB'den yapılan açıklamaya göre 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca uçağın düşmesinin ardından arama kurtarma faaliyetleri için 1 adet arama kurtarma helikopteri, 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik K.lığı’ndan 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma uçağı görevlendirildiği aktarıldı. 

İZMİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır" dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini de aktardı. 



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