İzmir'de CHP'li belediyeye polis baskını

Bugün öğleden sonra, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nden 9 polis memuru CHP’li Karaburun Belediyesi’ne baskın yaptı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Belediyede arama faaliyetlerinin devam ettiği, evraklara el konulduğu öğrenildi.





İzgazete'nin haberine göre, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın da baskının yapıldığı sırada İzmir’de olduğu ve programlarını yarım bırakarak acilen ilçeye dönüş yaptığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç’ın da Karaburun’a acilen hareket ettiği öğrenildi.





3 ay önce Karaburun Belediyesi’nde yaklaşık 1 aylık çalışma yürüten Mülkiye Müfettişleri’nin raporunun ardından baskının gerçekleştirildiği iddia edildi.





BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BASKIN YOK





Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada belediyeye herhangi bir baskın ya da arama yapılmasının söz konusu olmadığı, Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelere konu olan evrakların teslim edildiği belirtildi.





Girgin imzalı açıklama şöyle:





"Karaburun Belediyesi tarafından yaz mevsiminde üç ay boyunca işletilen; sosyal belediyecilik ilkemiz gereğince öğrencilerimizin ve kadınlarımızın istihdam edildiği İncirlikoy (Karaburun) ve Plaj Ardıç (Mordoğan) tesislerimiz ile ilgili olarak, beş ay önce Mülkiye Müfettişleri tarafından başlatılan incelemeye paralel olarak, belediyemizin hesapları incelenmektedir.





Yayınlanan haberlerde oluşturulan ve/veya oluşturulmak istenen “Karaburun Belediyesi’ne baskın yapıldığı” iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Basın kuruluşlarımızın, belediyemizin resmi açıklaması dışında herhangi bir kişi ya da kurumun açıklamalarına itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.





An itibarıyla Karaburun Belediyesi’nde herhangi bir baskın ya da arama durumu söz konusu değildir. Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelere konu olan evrakların teslimi, belediyemize gelen görevlilere elden yapılmaktadır.





Bir kamu kurumu olan Karaburun Belediyesi’nin tüm iş ve işlemleri, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, şeffaf ve her an hesap verilebilir şekilde yürütülmekte; ilçemizin kalkınmasına yönelik belediye hizmetleri, kesintisiz şekilde sürdürülmektedir."