İzmir'de CHP'ye operasyon: Eski başkan Tunç Soyer de gözaltına alındı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 157 kişi gözaltına alındı.





"İSTANBUL'DA YAŞANANLARA BENZER BİR SÜREÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ"





Operasyon haberini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şunları kaydetti:





"Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.





Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor.





Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi. Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir.





Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 'Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket' diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti. Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür.





Biz yargının bağımsız için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz. Şimdi ilk uçakla İzmir’e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."





Gözaltına alınan isimlerden bazıları ise şöyle:





Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)





Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)





Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)





Heval Savaş Kaya (İzbeton Eski Genel Müdürü)





Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)





Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)





Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)





Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)





Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)





Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )





Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )





Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )





Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)