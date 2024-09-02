Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de dehşet saçtı! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü /02 Eylül 2024 08:48

İzmir'de dehşet saçtı! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü

İzmir'de Bülent Şengün, taksici Arif Karabacak'ı gasp edip öldürdü, ardından hafif ticari araç gasp ederek bir marketi soymaya çalıştı. Direnen iş yeri çalışanı İlayda Algar'ı yaraladı ve ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip öldürdü. Şüpheli, kaçtığı araçla polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İzmir Ayrancılar Mahallesi'nde Bülent Şengün, Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binerek Yazıbaşı Mahallesi'ne gitti.

Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasp etti. Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı.

Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasp etti.

Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdi.

Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASP EDİP TABANCAYLA VURDU

Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gasp ettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi.

Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip, tabancayla vurdu.

Hafif ticari araçla kaçan Şengün, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bülent Şengün'ün Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

TAKSİCİ VE ATM'DAN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ, MARKET ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasp ettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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