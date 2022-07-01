Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de ekmeğe zam: 4 TL oldu /01 Temmuz 2022 22:19

İzmir'de ekmeğe zam: 4 TL oldu

Enflasyon ve yüksek döviz kurları nedeniyle artan girdi maliyetleri gıda ürünlerine de zam olarak yansımaya devam ediyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre İzmir'de, fiyat artış isteğiyle bir araya gelen komisyonun talebi sonrası 210 gram ekmek, 1 TL'lik zamla 4 TL oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son 1 Mart'ta yapılan artışla 210 gramı 3 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 4 TL olması görüşünü verdi. Talep, oy çokluğuyla talep kabul edildi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına da gönderildi. Bakanlık, fiyatın değişmemesi yönünde görüş verdi ancak alınan kararla İzmir'de bugünden itibaren 210 gram ekmeğin yeni fiyatı, 4 TL oldu. 
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