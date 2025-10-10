İzmir'de elektirikten kaybedilen iki hayata karşılık 10 yıl ceza verildi

İzmir’de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davada 30 sanık hakkında 4 yıl 2 aydan 10 yıla kadar hapis cezası, 9 sanık için beraat kararı verildi.



İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz’da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.



Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14’ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.



Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun da bulunduğu 8’inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2’sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.