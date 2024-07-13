Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de elektrik dehşeti: Akıma kapılan 2 kişi sokak ortasında hayatını kaybetti /13 Temmuz 2024 16:47

İzmir'de elektrik dehşeti: Akıma kapılan 2 kişi sokak ortasında hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yoğun sağanak yağış sonrası sokak ortasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören bir kadın da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan 2 arkadaşa ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

İzmir'de 2 Kişinin Öldüğü Faciada İlk Tespitler: 'İzolasyon Hatası Belirlendi'

İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin ilk tespitler Elektrik Mühendisleri Odası'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir" denildi.

İzmir'de dün etkili olan sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Öktemay ve Deniz'in ölümü sonrası ihmal iddiaları gündeme geldi.

EMO'DAN İLK TESPİTLER

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi yazılı açıklama yaparak teknik heyetinin ilk tespitlerini paylaştı. Alsancak'ta yaşanan facia, elektrik şebekesinde su taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, “Özelleştirme sonrası ilimizdeki elektrik şebekesini devralan GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bölgeyi yeraltı kablolarını bir süre yer üstüne taşıyarak enerjilendirebildi. O dönem trafo merkezleriyle dağıtım panoları, dağıtım panoları ile binalar arasındaki besleme kablolarına yapılan ekler incelenmelidir. Bölgede acilen varsa uygun olmayan kabloların değiştirilmesi ve taşkında hasar alan trafo merkezleri ile dağıtım panoların yenilenmesi için çalışma başlatılmalıdır” denildi.

FACİANIN SEBEBİ: İZOLASYON HATASI

Olay sonrası sahaya giden EMO İzmir Şubesi`nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendi. Açıklamada, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri tespit etmek ve gidermek için göreve çağrıldı.
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